menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Rumor Hubungan dengan Ridwan Kamil, Safa Marwah Sedih Gara-gara Ini

Rumor Hubungan dengan Ridwan Kamil, Safa Marwah Sedih Gara-gara Ini

Rumor Hubungan dengan Ridwan Kamil, Safa Marwah Sedih Gara-gara Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah mengaku sedih lantaran namanya dituduh sebagai salah satu selingkuhan Ridwan Kamil.

Dia menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan mantan gubernur Jawa Barat itu hanya sekadar berteman.

"Sebetulnya ini hanya gosip. Saya sedih banget jadi salah sasaran netizen Indonesia, padahal saya dan beliau hanya berteman," kata Safa Marwah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan berusia 28 tahun itu sedih lantaran rumor tersebut berdampak kepada keluarganya.

Safa Marwah menyebut banyak komentar negatif yang diterima keluarga sejak dirinya digosipkan sebagai simpanan Ridwan Kamil.

"Sedih dan malu banget. Keluarga juga bertanya-tanya, 'ini enggak betul, kan?'. Orang tua saya sedih karena jadi omongan tetangga dan teman-teman di WhatsApp, padahal gosip itu salah besar," beber model tersebut.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, Safa Marwah kembali menegaskan hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sekadar berteman.

Dia merasa politikus berusia 54 tahun itu selalu bersikap sopan di saat berjumpa.

Selebgram Safa Marwah mengaku sedih lantaran namanya dituduh sebagai salah satu selingkuhan Ridwan Kamil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI