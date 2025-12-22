menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Rumor Inara Rusli Hamil, Insanul Fahmi Beri Jawaban Tegas

Rumor Inara Rusli Hamil, Insanul Fahmi Beri Jawaban Tegas

Rumor Inara Rusli Hamil, Insanul Fahmi Beri Jawaban Tegas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli dikabarkan sedang berbadan dua alias hamil.

Mengenai kabar tersebut, Insanul Fahmi lantas memberikan jawaban dengan tegas.

"Oh enggak," kata Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).

Baca Juga:

Pria yang mengaku telah nikah siri dengan Inara Rusli itu memastikan bahwa kabar yang beredar itu merupakan hoaks.

Insanul Fahmi pun tidak habis pikir dengan narasi yang terus berkembang dan terkesan menyudutkan Inara Rusli.

"Ya bohong itu. Dosa itu siapa tuh yang ngetik. Belum verifikasi dibilang. Mana banyak bola liar dia. Ya benar-benar memang aneh-aneh sih," tuturnya.

Baca Juga:

Selain itu, Insanul Fahmi merasa sedih lantaran narasi yang berkembang turut berdampak terhadap orang-orang terdekatnya.

Dia memikirkan dampak terhadap psikis Inara Rusli maupun Wardatina Mawa atas komentar warganet di tengah konflik yang berlangsung.

Mengenai kabar Inara Rusli hamil, Insanul Fahmi lantas memberikan jawaban dengan tegas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI