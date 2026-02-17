Rumor Kehadiran Apple 17e hingga MacBook Entry Level
jpnn.com - Apple kembali memantik perhatian publik setelah secara mengejutkan mengumumkan acara khusus bertajuk “Apple Experience” yang akan digelar pada 4 Maret mendatang.
Agenda itu akan berlangsung serentak di New York, London, dan Shanghai, dengan sejumlah perangkat baru diperkirakan akan diperkenalkan, termasuk kandidat kuatnya yakni iPhone 17e.
Rumor kehadiran iPhone 17e makin menguat setelah stok iPhone 16e mulai menipis di berbagai pasar global.
Kondisi tersebut kerap dianggap sebagai pola menjelang peluncuran generasi penerus, sebagaimana dilaporkan sejumlah sumber industri.
Sebagai penerus lini iPhone terjangkau, iPhone 17e disebut akan membawa peningkatan signifikan melalui penggunaan chip Apple A19.
Prosesor baru diklaim menghadirkan performa lebih kencang sekaligus efisiensi daya yang lebih baik.
Perangkat juga dirumorkan mengusung layar 6,1 inci dengan desain Dynamic Island, serta kamera depan 18 MP yang sama dengan varian reguler seri iPhone 17.
Di sektor konektivitas, Apple disebut akan memperkenalkan modem terbaru C1X yang dikembangkan secara internal, sekaligus menghadirkan dukungan MagSafe.
