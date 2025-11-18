Rumor Memanas, Azizah Salsha Buka Suara, Lalu Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha buka suara setelah ramai diboikot warganet yang mencap dirinya sebagai public figure “problematik”.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengaku memilih diam karena ingin menyelesaikan persoalannya dengan Pratama Arhan secara pribadi.

Namun, sikap diam itu justru membuat rumor berkembang liar dan menyeret orang-orang di sekelilingnya.

Azizah Salsha pun menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang mungkin terganggu akibat pemberitaan.

“Jika ada pihak yang merasa tersinggung, terganggu, atau dirugikan oleh pemberitaan belakangan ini, aku menyampaikan permintaan maaf dengan tulus,” tulis Azizah, dikutip pada Selasa (18/11).

Dalam klarifikasinya, Azizah membeberkan bahwa dirinya sebenarnya telah bercerai secara agama dari Pratama Arhan sejak akhir Juni 2025. Karena itu, dia menilai wajar bila kemudian dekat dengan pria lain.

Baca Juga: Azizah Salsha Akhirnya Bicara Soal Perceraiannya dengan Pratama Arhan

“Keputusan berpisah pun diambil setelah (melewati) proses panjang, usaha, dan pertimbangan matang dari kedua belah pihak,” ungkapnya.

Meski memilih tak mengungkap alasan detail perceraian, Zize menegaskan bahwa perpisahan tersebut merupakan pilihan terbaik bagi keduanya.