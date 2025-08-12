Rumor MotoGP, Alex Rins dan Yamaha
jpnn.com - Baru-baru ini berembus rumor yang menyebut Alex Rins berpotensi kehilangan tempat di tim pabrikan Yamaha.
Alex Rins sendiri masih terkait kontrak dengan Yamaha hingga 2026, bersama Fabio Quartararo.
Situasi internal tim Yamaha membuat posisi Alex menjadi tanda tanya. Di mana, fokus utama Yamaha saat ini ialah proyek satelit bersama Pramac Racing.
Dengan bergabungnya Toprak Razgatlioglu, Yamaha dihadapkan pada pilihan mempertahankan salah satu pembalap satelit, Jack Miller atau Miguel Oliveira untuk mengisi line-up.
Menurut laporan dari Jack Appleyard (Dorna) di podcast Pit Talk Fox Sports, dinamika di Yamaha bisa menjadi makin rumit.
“Jack ingin tetap di MotoGP. Ada tawaran dari WorldSBK, tetapi sepertinya tawaran itu sudah ditutup,” jelas Appleyard.
“Yang satu dari Honda, tetapi sepertinya Jake Dixon akan mengambilnya.”
Keikutsertaan Miller di Suzuka 8 Hours bersama Yamaha, di mana dia finis sebagai runner-up dipandang sebagai sinyal positif bagi pabrikan Jepang.
Baru-baru ini berembus rumor yang menyebut Alex Rins berpotensi kehilangan tempat di tim pabrikan Yamaha.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Marc Marquez Bisa Jadi Juara Dunia 2025 di MotoGP Indonesia
- MotoGP 2027 Wajib Pakai Bahan Bakar 100 Persen Nonfosil
- Pengakuan Korban Kedatangan Marc Marquez, Ternyata Melalui Pintu Belakang
- Augusto Fernandez Membocorkan Pengembangan Mesin V4 Yamaha untuk MotoGP
- MotoGP 2025: Siapa Bisa Mengalahkan Marc Marquez? Pembalap Ini Punya Jawabannya
- Legenda MotoGP Blak-blakan soal Marc Marquez yang Bisa Hapus Namanya dari Buku Sejarah