jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah meluruskan soal pembagian waktu pengasuhan anak-anak yang belakangan ramai menjadi perbincangan.

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon mengungkapkan fakta di balik penyusunan akta 39 terkait pembagian waktu pengasuhan anak.

Dia mengatakan sejak awal akta kesepakatan itu dirancang, Sarwendah tidak berniat untuk membatasi pertemuan antara anak dengan Ruben Onsu.

"Pada dasarnya dari sejak awal kesepakatan Akta 39 yang diperbincangkan selama ini itu disusun, klien kami sebenarnya tidak mau ada pembatasan hari. Kalau bisa sebulan mau ketemu setiap hari pun boleh," kata Abraham Simon di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Abraham Simon pun menyayangkan munculnya narasi yang seolah-olah menyudutkan Sarwendah soal aturan pembagian 3-4 hari.

Dia mengeklaim bahwa pembagian waktu pengasuhan anak justru diusulkan oleh pihak Ruben Onsu.

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"Nah ini kan narasi-narasi berkembang ini yang membuat cerita bahwa seolah-olah klien kami yang membuat aturan 3-4 hari tersebut. Tapi sebenarnya dari awal klien kami dari draf awal itu tidak ada bicara hari," tuturnya.

"Justru draf 3-4 hari itu datangnya dari pihak penggugat begitu, ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak ada pembatasan hari," sambungnya.