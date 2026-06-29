Rumor Transfer Mariano Peralta Kian Memanas, Persib Buka Kans Tikung Persija
jpnn.com, JAKARTA - Peluang Persib Bandung mendapatkan Mariano Peralta kembali terbuka. Di tengah belum adanya pengumuman resmi dari Persija Jakarta, rumor kepindahan gelandang serang Borneo FC itu ke Kota Kembang justru semakin menguat.
Nama Peralta sebelumnya identik dengan Persija.
Pelatih anyar Macan Kemayoran, Shin Tae-yong, bahkan sempat menyebut pemain asal Argentina tersebut akan bergabung dengan timnya untuk musim depan.
Namun hingga kini transfer itu belum juga diresmikan.
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi Persib kembali masuk dalam persaingan dan berpotensi menikung rivalnya tersebut.
Jurnalis Italia Lorenzo Lepore menyebut situasi transfer Peralta masih belum sepenuhnya selesai.
Menurutnya, Persib kembali menjadi salah satu klub yang memiliki kans untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 27 tahun itu.
"Persib Bandung kini kembali menjadi opsi. Memang belum ada negosiasi yang matang karena Peralta sebelumnya hampir mencapai kesepakatan dengan Persija, tetapi situasi yang mandek bisa mengubah arah," tulis Lorenzo Lepore.
Persib Bandung dikabarkan tengah mendekati Mariano Peralta. Hal ini membuat keinginan Persija Jakarta mendatangkan pemain Borneo FC itu terancam gagal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Gaet Victor Dethan dari PSM, Selanjutnya Penjaga Gawang?
- Persib Resmi Berpisah dengan Sosok Penting di Balik Tiga Gelar Juara Beruntun
- Pramono Anung Minta Shin Tae-yong Bawa Persija Juara Musim Depan
- Shin Tae Yong Ungkap Agenda Persija: Latihan Perdana 14 Juli, Ada Rencana TC ke Luar Negeri
- Rumor Transfer: Persija Segera Datangkan Bek Bosnia Kerim Memija?
- Heboh Bocoran Nama Rekrutan Baru Persib Bandung, Erwan Setiawan Akhirnya Beri Penjelasan