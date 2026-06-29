Rumor Transfer Mariano Peralta Kian Memanas, Persib Buka Kans Tikung Persija

jpnn.com, JAKARTA - Peluang Persib Bandung mendapatkan Mariano Peralta kembali terbuka. Di tengah belum adanya pengumuman resmi dari Persija Jakarta, rumor kepindahan gelandang serang Borneo FC itu ke Kota Kembang justru semakin menguat.

Nama Peralta sebelumnya identik dengan Persija.

Pelatih anyar Macan Kemayoran, Shin Tae-yong, bahkan sempat menyebut pemain asal Argentina tersebut akan bergabung dengan timnya untuk musim depan.

Namun hingga kini transfer itu belum juga diresmikan.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi Persib kembali masuk dalam persaingan dan berpotensi menikung rivalnya tersebut.

Jurnalis Italia Lorenzo Lepore menyebut situasi transfer Peralta masih belum sepenuhnya selesai.

Menurutnya, Persib kembali menjadi salah satu klub yang memiliki kans untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 27 tahun itu.

"Persib Bandung kini kembali menjadi opsi. Memang belum ada negosiasi yang matang karena Peralta sebelumnya hampir mencapai kesepakatan dengan Persija, tetapi situasi yang mandek bisa mengubah arah," tulis Lorenzo Lepore.