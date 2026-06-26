Rumor Transfer: Persija Segera Datangkan Bek Bosnia Kerim Memija?
jpnn.com - Rumor bursa transfer Persija Jakarta kembali memanas.
Kali ini, Macan Kemayoran dikabarkan selangkah lagi mendapatkan tanda tangan bek kanan asal Bosnia, Kerim Memija, untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Kabar tersebut pertama kali diungkap jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore. Dia menyebut seluruh proses negosiasi antara Persija dan klub Bosnia, Zrinjski Mostar, telah mencapai kesepakatan.
Memija disebut akan terbang ke Jakarta pada awal Juli untuk menyelesaikan proses administrasi sebelum resmi diperkenalkan.
"Kerim Memija, saatnya bergabung bersama Persija Jakarta," tulis Lorenzo Lepore.
Dia juga mengungkapkan bek berusia 30 tahun itu diproyeksikan menandatangani kontrak berdurasi dua musim.
Jika rumor ini menjadi kenyataan, Persija diyakini harus mengeluarkan biaya transfer.
Pasalnya, Memija masih terikat kontrak dengan Zrinjski Mostar hingga Mei 2028 setelah baru saja memperpanjang masa baktinya beberapa waktu lalu.
Persija Jakarta dikabarkan akan mendatangkan pemain asing baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Dia adalah bek Bosnia Kerim Memija.
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