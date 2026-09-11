Rumput GBLA Belum Ideal, Janji Oktober Sudah Sempurna

jpnn.com, BANDUNG - Kondisi rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih belum sepenuhnya pulih setelah digunakan menggelar pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027.

Pantauan di lokasi, sejumlah bagian permukaan lapangan masih menunjukkan kondisi rumput yang belum seragam.

Warna hijau pekat terlihat berdampingan dengan area yang lebih pucat hingga kekuningan. Di beberapa titik, tutupan rumput juga tampak tipis sehingga permukaan tanah berwarna cokelat masih terlihat.

Pertumbuhan rumput di lapangan GBLA juga belum merata. Ada bagian yang sudah terlihat lebat dan menghijau, sedangkan area lainnya masih dalam tahap pemulihan atau penanaman ulang.

Kondisi tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah GBLA digunakan saat Persib menjamu PSM, Minggu (6/9/2026).

Tim Juku Eka bahkan turut mengkritik kondisi lapangan yang dinilai belum dalam keadaan ideal untuk menggelar pertandingan.

Manajemen Persib sendiri menyadari kondisi tersebut dan masih melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas rumput GBLA.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengakui lapangan GBLA memang belum seharusnya digunakan saat menghadapi PSM.