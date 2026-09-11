menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Rumput GBLA Belum Ideal, Janji Oktober Sudah Sempurna

Rumput GBLA Belum Ideal, Janji Oktober Sudah Sempurna

Rumput GBLA Belum Ideal, Janji Oktober Sudah Sempurna
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kondisi rumput yang belum ideal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kondisi rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih belum sepenuhnya pulih setelah digunakan menggelar pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027.

Pantauan di lokasi, sejumlah bagian permukaan lapangan masih menunjukkan kondisi rumput yang belum seragam.

Warna hijau pekat terlihat berdampingan dengan area yang lebih pucat hingga kekuningan. Di beberapa titik, tutupan rumput juga tampak tipis sehingga permukaan tanah berwarna cokelat masih terlihat.

Baca Juga:

Pertumbuhan rumput di lapangan GBLA juga belum merata. Ada bagian yang sudah terlihat lebat dan menghijau, sedangkan area lainnya masih dalam tahap pemulihan atau penanaman ulang.

Kondisi tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah GBLA digunakan saat Persib menjamu PSM, Minggu (6/9/2026).

Tim Juku Eka bahkan turut mengkritik kondisi lapangan yang dinilai belum dalam keadaan ideal untuk menggelar pertandingan.

Baca Juga:

Manajemen Persib sendiri menyadari kondisi tersebut dan masih melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas rumput GBLA.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengakui lapangan GBLA memang belum seharusnya digunakan saat menghadapi PSM.

Kondisi rumput GBLA masih memprihatinkan dengan warna belang dan tutupan tipis. Persib mengakui lapangan seharusnya belum digunakan untuk pertandingan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI