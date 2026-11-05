Rumput JIS Jadi Sorotan, Manajer Persija Berharap Tak Jadi Petaka Lawan Persebaya

jpnn.com - Persija Jakarta berharap kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS) membaik saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027, Sabtu (7/11). Macan Kemayoran tak ingin persoalan kualitas lapangan kembali mengganggu permainan mereka.

Kondisi rumput JIS sebelumnya sempat dikeluhkan sejumlah pemain Persija. Permukaan lapangan yang dinilai kurang ideal dikhawatirkan memengaruhi alur permainan dan membuat tim kesulitan menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Kini, setelah menjalani perawatan intensif selama dua pekan, Persija berharap terjadi perubahan signifikan. Kualitas lapangan menjadi perhatian penting agar kedua tim dapat tampil maksimal tanpa terganggu kondisi rumput.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko menyambut positif kesempatan timnya kembali bermain di JIS. Apalagi, stadion tersebut menyimpan catatan impresif bagi Persija yang belum pernah kalah dalam 14 pertandingan di sana.

Meski demikian, Ardhi menegaskan bahwa kesiapan tim tidak cukup hanya didukung atmosfer stadion. Kondisi lapangan yang baik juga diperlukan agar Persija dan Persebaya bisa menampilkan permainan terbaik.

"Bagi Persija, di mana pun pertandingan digelar, kami selalu siap. Bermain di JIS tentu menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk kembali menjadikan stadion ini sebagai rumah. Kami berharap seluruh persiapan, termasuk kondisi lapangan, dapat berjalan optimal sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung dengan baik," kata Ardhi.

Ardhi juga berharap perawatan yang dilakukan selama dua pekan terakhir memberikan hasil positif. Dengan begitu, persoalan rumput yang sebelumnya menjadi sorotan tidak kembali muncul saat pertandingan berlangsung.

"Setelah dua pekan dilakukan perawatan intensif, semoga sekarang kualitas lapangan JIS semakin membaik. Kami ingin semua pihak, baik Persija maupun Persebaya, bisa tampil maksimal dan menunjukkan permainan terbaik masing-masing," tambah Ardhi.(dkk/jpnn)