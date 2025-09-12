Rumput Stadion GBLA Banjir, Laga Persib vs Persebaya Ditangguhkan
jpnn.com, BANDUNG - Duel klasik antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) diwarnai hujan deras yang disertai angin kencang.
Wasit Candra menghentikan jalannya pertandingan pada menit 72. Hujan deras mulai mengguyur area stadion di awal babak kedua.
Saat laga dihentikan, tuan rumah Persib sudah unggul 1-0 berkat gol Uilliam Barros di menit ke-52.
Persebaya Surabaya yang datang dengan ambisi kemenangan masih berusaha mendobrak pertahanan lawan.
Menit 60, Pelatih Persib Bojan Hodak melakukan pergantian pemain.
Tiga penggawa baru, Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Andrew Jung masuk menggantikan Marc Klok, Kakang Rudianto, dan Ramon Tanque.
10 menit setelah pemain baru masuk, hujan semakin deras yang disertai angin kencang.
Air pun mulai menggenangi area rumput di stadion berkapasitas 38 ribu itu.
Air banjir yang menggenangi rumput Stadion GBLA membuat wasit menghentikan sementara laga Persib vs Persebaya di menit 72.
