Run BTS Viral Lagi di 2026, Masuk Peringkat Satu Billboard

jpnn.com, JAKARTA - Lagu Run BTS yang dirilis pada 2022, kembali menjadi sorotan setelah berhasil merebut posisi pertama di tangga lagu World Digital Song Sales Billboard.

Kembalinya lagu tersebut ke puncak tangga musik dunia menandai antusiasme baru terhadap rilisan-rilisan lama BTS menjelang comeback grup tersebut.

Informasi mengenai capaian ini muncul dari berbagai sumber pada Rabu (7/1). Meski sudah dua tahun sejak dirilis, popularitas Run BTS menunjukkan tren meningkat seiring keramaian publik menyambut aktivitas BTS yang kembali penuh di 2026.

Fenomena ini juga memperlihatkan konsistensi BTS sebagai salah satu grup dengan basis pendengar global terbesar.

Sebagai lagu B-side dari album antologi Proof, Run BTS kini membuktikan kekuatan katalog musik BTS yang mampu kembali naik ke chart internasional secara organik melalui dukungan penggemar.

Menurut laporan yang beredar, Run BTS juga kembali menduduki posisi teratas iTunes Top Songs di sedikitnya 61 wilayah di seluruh dunia, termasuk Brasil, Finlandia, Meksiko, dan Yunani.

Pencapaian ini mempertegas daya tarik global BTS yang tak surut meski grup sempat vakum sementara.

BigHit Music, selaku agensi BTS, membenarkan bahwa kenaikan Run BTS di berbagai platform murni didorong oleh para penggemar.