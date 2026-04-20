Run For Humanity: Kolaborasi Dunia Usaha & Olahraga untuk Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Laju Peduli mendapatkan dukungan program sosial di bidang pendidikan dari Paragon Corp melalui kegiatan Run For Humanity yang diselenggarakan di Kota Bandung pada Minggu, 19 April 2026.

Direktur Laju Peduli, Rizqi Dwi Putra menyatakan Run For Humanity menjadi bentuk kolaborasi antara dunia usaha, olahraga, dan lembaga sosial dalam menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Rizqi mengatakan Laju Peduli akan mengimplementasikan berbagai program sosial yang fokus pada peningkatan akses pendidikan.

"Juga layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan," kata dia.

Dia berharap kolaborasi tersebut mampu memperluas manfaat sosial sekaligus mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan secara berkelanjutan.

"Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang diberikan Paragon Corp melalui program ini," kata dia.

Adapun aara tersebut dibuka oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan founder Run For Humanity, Dimas Seto dan diikuti oleh + 2.300 peserta dari berbagai kalangan masyarakat hingga komunitas lari.

Selain menjadi ajang olahraga, Run For Humanity juga membawa pesan kuat bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui aksi sederhana yang dilakukan bersama.