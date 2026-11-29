jpnn.com, JAKARTA - Setelah kemeriahan hari pertama, Joyland Sessions 2026 akan memasuki hari kedua pada Minggu (29/11) di GBK City Park, Senayan, Jakarta.

Sejumlah penampilan spesial dari musisi luar negeri dan dalam negeri akan tersaji pada hari terakhir Joyland Sessions 2026.

Plainsong Live selaku promotor telah mengumumkan rundown yang membagi pertunjukan ke dalam dua panggung utama, yakni Joyland Stage dan Lily Pad Stage.

Area Joyland Sessions 2026 mulai dibuka (doors) pada pukul 14.00 WIB, disusul dengan akses masuk awal (early entry) mulai pukul 15.00 WIB.

Pertunjukan musik dimulai tepat pukul 15.00 WIB di Lily Pad Stage oleh Strange Fruit. Setelahnya, suasana sore di Joyland Stage akan dihangatkan oleh Mondo Gascaro pada pukul 15.30-16.15 WIB.

Mondo Gascaro bakal memberikan penampilan khusus di Joyland Sessions 2026 dengan membawakan set perayaan 10 tahun album fenomenal, Rajakelana.

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Lily Pad Stage kemudian menyuguhkan penampilan Matter Halo pukul 16.15-16.45 WIB, sebelum akhirnya Float mengambil alih Joyland Stage pada pukul 16.45-17.30 WIB menjelang waktu istirahat.

Pertunjukan kembali bergulir pada pukul 18.15 WIB di Lily Pad Stage dengan aksi dari unit eksperimental asal Jepang, Cho Co Pa Co Cho Co Quin Quin.