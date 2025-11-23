Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025, Belphegor dan Mayhem Siap Menutup Pesta
jpnn.com, SOLO - Ingar bingar maksimal terjadi pada hari pertama Rock In Solo 2025 yang berlangsung di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (22/11).
Ribuan pencinta musik keras dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan band-band kesukaan.
Beberapa band yang sukses memanaskan Rock In Solo 2025 pada pembukaan hari pertama yakni Libero, Engage In Vengeance, Innocent Voice, Tendangan Badut, dan, Invicta.
Beranjak sore, panggung dikuasai oleh nama-nama seperti Sprayer, Powerpunk, MCPR. Malam hari pertama di Rock In Solo 2025 menjadi kesempatan Amorphous memukau metalhead, sementara Keep It Real membuat suasana semakin liar.
Hari pertama Rock In Solo 2025 kemudian ditutup oleh Stillbirth. Gerombolan death metal asal Jerman itu tampil energik, bahkan sempat berbaur dengan penonton di bawah panggung.
Kebisingan Rock In Solo 2025 bakal berlanjut pada hari kedua sekaligus hari terakhir, Minggu (23/11).
Berikut Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025:
23 November 2025 - XXI Stage Stage
Ingar bingar maksimal terjadi pada hari pertama Rock In Solo 2025 yang berlangsung di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (22/11).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi
- Mayhem Hingga Belphegor Segera Menggempur Rock In Solo 2025
- Ini Daftar Harga Tiket Rock In Solo 2025
- Digelar 2 Hari, Rock In Solo 2025 Datangkan Mayhem
- Rock in Solo jadi Panggung Kampanye Atasi Kerusakan Lingkungan
- Ingar Bingar Rock In Solo 2023