Rundown Hari Kedua Synchronize Fest 2026: Wali, Bernadya Hingga ANTINRML

jpnn.com, JAKARTA - Setelah kemeriahan hari pertama, festival musik Synchronize Fest 2026 memasuki hari kedua pada Sabtu (17/10).

Puluhan penampil dari lintas genre dan generasi siap menambah kehebohan festival yang diselenggarakan di Gambir Expo Kemayoran Jakarta tersebut.

Open gate area Synchronize Fest 2026 dimulai pukul 15.00 WIB. Hadirin bakal langsung dihibur oleh musisi favorit yang tampil di sejumlah panggung.

Dynamic Stage dan District Stage diprediksi tetap menjadi area yang paling padat penonton. Dua panggung itu bakal menampilkan beberapa nama besar dan pertunjukan spesial.

Antara lain, Wali: 16.00 - 17.00 WIB (Dynamic Stage), FSTVLST: 16.45 - 17.45 WIB (District Stage), Rizky Febian & Mahalini: 18.15 - 19.15 WIB (Dynamic Stage), Bernadya: 19.00 - 19.45 WIB (District Stage), Ayu Ting Ting: 19.45 - 20.35 WIB (Dynamic Stage), dan Indonesian Girl Group: 20.15 - 21.15 WIB (District Stage).

Selanjutnya ada Konser Musikal Senja Teduh Pelita (Maliq & D'Essentials x Jakarta Movin): 21.15 - 22.15 WIB (Dynamic Stage), Emo Revival: 21.45 - 22.55 WIB (District Stage), Hindia: Post Order Set: 22.45 - 23.45 WIB (Dynamic Stage), Souljah: 23.25 - 00.15 WIB (District Stage), dan ANTINRML: 23.55 - 00.55 WIB (Dynamic Stage)

Baca Juga: Momen Mengharukan Reuni Geisha di Synchronize Fest 2026

Sementara itu, Forest Stage dan XYZ Stage juga menyuguhkan sejumlah keseruan pada hari kedua Synchronize Fest 2026.

Seperti, Alkateri: Expanded Session: 16.00 - 16.45 WIB (Forest Stage), Sajama Cut: Deluxe Set: 16.30 - 17.30 WIB (XYZ Stage), Tribute to Warkop DKI: 18.30 - 19.15 WIB (Forest Stage), Arumtala feat. Oele Pattiselanno: 18.15 - 19.00 WIB (XYZ Stage), Float: 3 Hari untuk Selamanya: 19.45 - 20.30 WIB (Forest Stage).