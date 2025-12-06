Rundown Hari Pertama JogjaROCKarta 2025, Ugly Kid Joe Siap Beraksi
jpnn.com, YOGYAKARTA - Festival musik, JogjaROCKarta 2025 akan digelar di Stadion Kridosono, Yogyakarta mulai hari ini, Sabtu (6/12) dan Minggu (7/12).
Sejumlah penampil dari luar negeri dan dalam negeri siap mengguncang JogjaROCKarta 2025 hari pertama.
Berikut Rundown Hari Pertama JogjaROCKarta 2025:
15.10 WIB - Zealous, 16.05 - Kaisar, 17.00 Rolland, 18.10 - Andromedha, 19.15 - Rebellion Rose, 20.10 - Down For Life, 21.20 - Jamrud, 22.40 Ugly Kid Joe (AS).
Sementara itu, Rundown Hari Kedua JogjaROCKarta 2025:
14.15 WIB - Bias, 15.10 The Panturas, 16.05 Marjinal, 17.00 - Infernal Lamentation, 18.00 -
Usman and The Blackstones Ft GBS, 19.25 - Loudness (Jepang), 21.05 The Hu (Mongolia), dan 22.35 Anthrax (AS).
Sebelumnya, JogjaROCKarta 2025 mengonfirmasi bahwa Helloween tidak dapat tampil pada edisi tahun ini. Hal tersebut menyusul pernyataan resmi dari manajemen band yang menyebut vokalis Helloween, Michael Kiske dalam kondisi sakit.
Michael Kiske mengalami acute pharyngolaryngotracheitis disertai asthmatic dyspnea dan bronchitis. Dokter mewajibkannya menjalani istirahat total, sehingga seluruh jadwal tur Helloween di Asia Tenggara harus dibatalkan.
