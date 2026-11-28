jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Joyland Sessions 2026 digelar di GBK City Park, Senayan, Jakarta mulai hari ini, Sabtu (28/11) dan Minggu (29/11).

Plainsong Live selaku promotor sudah mengumumkan rundown untuk hari pertama Joyland Sessions 2026.

Pintu masuk mulai dibuka pada pukul 14.00, disusul dengan kategori Early Entry yang dimulai 15.00 WIB.

Baca Juga: Ini Daftar Kategori dan Harga Tiket Joyland Sessions 2026

Rangkaian pertunjukan musik dari musisi dalam hingga luar negeri berlangsung sejak sore sampai malam hari di beberapa panggung yang telah disiapkan.

Berikut Rundown Joyland Sessions 2026 Hari Pertama:

Area Lily Pad Stage menyuguhkan kurasi penampil yang tidak kalah menarik secara bergantian. Dimulai pada 15.00 – 15.45 WIB: Love As Punishment, lalu 16.15 – 16.45: Asken, serta 20.30 – 21.00: Alkateri, dan 22.00 – 22.30 WIB: Falaci.

Selanjutnya Joyland Stage bakal diguncang Sunlotus mulai 15.45 – 16.15, pasa 16.45 – 17.30 menampilkan Efek Rumah Kaca, lalu 18.10 – 18.55: JPBS, 19.30 – 20.30: Motorama, 21.00 – 22.00: Fazerdaze, hingga bintang tamu utama pada 22.30 – 23.45: yakni Slowdive.

Festival musik, Joyland Sessions 2026 digelar di GBK City Park, Senayan, Jakarta pada 28-29 November 2026.