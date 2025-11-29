Rundown Hari Pertama Joyland Sessions, Ada Bernadya Hingga L’Imperatrice

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Joyland Sessions akan digelar di GBK City Park, Jakarta mulai hari ini, Sabtu (29/11) dan Minggu (30/11).

Plainsong Live selaku promotor telah mengumumkan rundown untuk Joyland Sessions edisi perdana tersebut.

Rundown Joyland Sessions hari pertama diawali dengan pembukaan gerbang yang dimulai 14.00 WIB, lalu 14.30 Jirapah, 15.30 The Cottons, 16.45 Bernadya, 18.05 Bank, 19.25 Bright Eyes, 20.55 The Pains of Being Pure at Heart, dan 22.25 L’Imperatrice.

Sementara rundown Joyland Sessions pada hari kedua, Minggu (30/11) yaitu 13.00 WIB Open Gate, 13.15 Thee Marloes, 14.30 Reality Club,15.45 ALI, 16.55 Galdive, 18.15 Oddisee & Good Compny, 19.45 Luna Li, 21.00 Soccer Mommy, 22.15 TV Girl,

Joyland Sessions merupakan program terbaru dari Plainsong Live, promotor konser terkemuka asal Jakarta yang beken lewat hajatan Joyland Festival.

Adapun Joyland Sessions merupakan versi dari Joyland Festival dalam skala yang lebih kecil akibat absennya Joyland Festival pada 2025.

Edisi perdana Joyland Sessions akan menampilkan sederet nama yang disegani dari dunia musik internasional maupun Indonesia, termasuk band nu-disco asal Paris, Perancis, L’Imperatrice, serta grup indie pop asal San Diego, Amerika Serikat, TV Girl, sebagai headliner.

Dengan tidak diadakannya Joyland Festival 2025, kehadiran Joyland Sessions diharapkan bisa membantu meringankan kesedihan publik melalui acara yang serupa dari segi semangat walau berbeda dalam hal pelaksanaan.