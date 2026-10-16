Rundown Hari Pertama Synchronize Fest 2026: The Jansen Hingga Geisha Reuni
jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan dimulai hari ini, Jumat (16/10) hingga Minggu (18/10) di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.
Puluhan penampil dari lintas genre siap menghebohkan sejumlah panggung pada hari pertama Synchronize Fest 2026.
Gate dibuka mulai 15.00 WIB, dilanjutkan dengan kemeriahan yang sudah disiapkan. Salah satunya penampilan ikonik dari Efek Rumah Kaca pukul 15.30 - 16.15 WIB.
Di panggung Dynamic Stage, The Changcuters siap mengentak penonton pada pukul 16.45 - 17.45 WIB. Sementara itu, panggung District Stage akan diisi oleh Afgan (16.15 - 17.00 WIB) yang kemudian dilanjutkan oleh penampilan Polka Wars (17.00 - 17.45 WIB).
Setelah istirahat menjelang malam, Synchronize Fest 2026 diprediksi makin meriah. Di Dynamic Stage, band Potret siap bernostalgia bersama penonton pada pukul 18.30 - 19.30 WIB.
Panggung District Stage juga tidak kalah seru dengan penampilan dari Rumahsakit (18.15 - 19.00 WIB) dan solois Sal Priadi (19.30 - 20.15 WIB).
The Jansen, band punk rock yang punya basis penggemar luar biasa, mendapat jadwal tampil di Forest Stage pukul 19.00 WIB. Tata dan Adji sempat memberi bocoran bakal memberikan sesuatu yang spesial untuk hadirin Synchronize Fest 2026.
Selanjutnya panggung XYZ Stage menyajikan kolaborasi khusus bertajuk Punk Sejak Dini bersama Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan Sukses Lancar Rejeki yang didampingi oleh Sukatani pada pukul 19.30 - 20.15 WIB.
Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan dimulai hari ini, Jumat (16/10) hingga Minggu (18/10) di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Geisha Siap Reuni di Hari Pertama Synchronize Fest 2026
- ShopeeFood & Synchronize Fest 2026 Kolaborasi Hadirkan Layanan Pesan Makanan tanpa Antre lewat 'ShopeeFood Pickup'
- Synchronize Fest 2026 Hadirkan Tribute to Warkop DKI, Indro Terharu Gara-gara Ini
- Geisha Reuni untuk Pertama Kali di Synchronize Fest 2026
- Special Show Hingga Ratusan Penampil Siap Hebohkan Synchronize Fest 2026
- Terabas, Kolaborasi Lafa Pratomo dengan Bilal Indrajaya dan The Jansen