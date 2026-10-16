Rundown Hari Pertama Synchronize Fest 2026: The Jansen Hingga Geisha Reuni

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan dimulai hari ini, Jumat (16/10) hingga Minggu (18/10) di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

Puluhan penampil dari lintas genre siap menghebohkan sejumlah panggung pada hari pertama Synchronize Fest 2026.

Gate dibuka mulai 15.00 WIB, dilanjutkan dengan kemeriahan yang sudah disiapkan. Salah satunya penampilan ikonik dari Efek Rumah Kaca pukul 15.30 - 16.15 WIB.

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Di panggung Dynamic Stage, The Changcuters siap mengentak penonton pada pukul 16.45 - 17.45 WIB. Sementara itu, panggung District Stage akan diisi oleh Afgan (16.15 - 17.00 WIB) yang kemudian dilanjutkan oleh penampilan Polka Wars (17.00 - 17.45 WIB).

Setelah istirahat menjelang malam, Synchronize Fest 2026 diprediksi makin meriah. Di Dynamic Stage, band Potret siap bernostalgia bersama penonton pada pukul 18.30 - 19.30 WIB.

Panggung District Stage juga tidak kalah seru dengan penampilan dari Rumahsakit (18.15 - 19.00 WIB) dan solois Sal Priadi (19.30 - 20.15 WIB).

The Jansen, band punk rock yang punya basis penggemar luar biasa, mendapat jadwal tampil di Forest Stage pukul 19.00 WIB. Tata dan Adji sempat memberi bocoran bakal memberikan sesuatu yang spesial untuk hadirin Synchronize Fest 2026.

Selanjutnya panggung XYZ Stage menyajikan kolaborasi khusus bertajuk Punk Sejak Dini bersama Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan Sukses Lancar Rejeki yang didampingi oleh Sukatani pada pukul 19.30 - 20.15 WIB.