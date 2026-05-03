Rundown Hari Terakhir Hammersonic 2026: EMNW Hingga Agnostic Front

EMNW, duo mixture rock/rap metal asal Jepang. Foto:: Dok. Hammersonic/Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Setelah kemeriahan hari pertama, Hammersonic Festival 2026 akan berlanjut pada hari kedua pada Minggu (3/5) di NICE PIK 2, Jakarta.

Sejumlah band internasional dan nasional bakal menghebohkan hari terakhir festival musik keras yang dipromotori Ravel Entertainment tersebut.

Hammersonic 2026 hari ini bakal dimulai dengan open gate pukul 12.00 WIB, lalu penampilan band di tiga panggung hingga larut malam.

Berikut Rundown Hammersonic 2026 Hari Kedua, Minggu (3/5):

Hammerstage: Tenholes (13.00 WIB), Nocturnal Nihil (14.20), Knuckle Puck (16.00), A Skylit Drive (18.00), Senses Fail (19.40), The Red Jumpsuit Apparatus (21.20), Dashboard Confessional (23.00).

Sonicstage: Typecast (13.30), Ellegarden (15.10), Hawthorne Heights (16.50), Malevolence (18.50), Bless The Fall (20.30), Agnostic Front (22.10).

M Stage: Fraud (14.10), EMNW (15.40), Gledeg (17.05), DeadSquad (19.20), Lastelle (20.55).

Beberapa waktu lalu, promotor Ravel Entertainment telah mengumumkan kabar terbaru terkait penyesuaian penyelenggaraan Hammersonic 2026 di NICE PIK 2, Jakarta pada 2-3 Mei 2026.

