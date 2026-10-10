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Rundown Konser Avenged Sevenfold di Jakarta Hari Ini

Rundown Konser Avenged Sevenfold di Jakarta Hari Ini
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Poster konser Avenged Sevenfold di Jakarta pada Sabtu (10/10). Foto: Dok. Ravel Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada hari ini, Sabtu (10/10).

Ravel Entertainment selaku promotor telah mengumumkan rundown konser Avenged Sevenfold melalui akun resmi di Instagram.

Open Gate bakal dimulai pukul 13.30 WIB, sementara Stadium Open pada 15.30 WIB.

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Penampilan band pembuka yakni St. Loco akan hadir pada 18.15 WIB, dilanjutkan oleh Isyana Sarasvati pada 19.30 WIB.

Avenged Sevenfold dijadwalkan naik panggung pada pukul 21.00 WIB sampai selesai.

Konser Avenged Sevenfold digadang-gadang menjadi salah satu pertunjukan rock paling dinantikan tahun ini.

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Secara global, Avenged Sevenfold telah mencatatkan penjualan jutaan album dan meraih dua album berturut-turut di posisi No. 1 Billboard Top 200, yaitu Nightmare (2010) dan Hail to the King (2013).

Dengan lebih dari satu miliar views dan streams di berbagai platform digital serta
sejumlah single yang menduduki puncak tangga lagu rock, Avenged Sevenfold terus menunjukkan dominasi di kancah musik dunia.

Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada hari ini, Sabtu (10/10).

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