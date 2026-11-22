jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR) akan menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada hari ini, Minggu (22/11).

Ravel Entertainment selaku promotor telah mengumumkan rundown untuk pelaksanaan konser bertajuk My Chemical Romance Live in Jakarta itu.

Adapun Penukaran E-voucher (E-Voucher Exchange Open) akan dimulai pada 09.00 WIB di area Taman BMW, yang berdekatan dengan stadion. Selanjutnya pada 13.30 WIB, Gerbang Utama Dibuka (Gates Open).

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Sementara itu, Pintu Stadion Dibuka (Stadium Doors Open) pada pukul 16.00 WIB sehingga penonton dapat menempati posisi sesuai dengan kategori tiket masing-masing.

My Chemical Romance dijadwalkan memulai konser pada 20.00 WIB sampai selesai.

Konser yang dipromotori oleh Ravel Entertainment itu diprediksi menjadi momen yang sangat emosional sekaligus bersejarah bagi para penggemar My Chemical Romance di Indonesia.

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Pasalnya, band yang dimotori oleh Gerard Way itu terakhir kali menyapa penggemar di Jakarta pada 18 tahun lalu.

Seiring makin dekatnya hari konser, berbagai prediksi mengenai daftar lagu atau setlist yang akan dibawakan My Chemical Romance mulai ramai diperbincangkan.