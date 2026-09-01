Runjian Perluas Bisnis AI dan Komputasi ke ASEAN, Indonesia Jadi Basis Ekspansi

jpnn.com, JAKARTA - Runjian Co., Ltd., perusahaan teknologi asal Tiongkok yang mengembangkan solusi AI, komputasi, dan transformasi digital, berekspansi di pasar ASEAN dengan menjadikan Indonesia salah satu basis operasional utama.

Dalam ajang AIMX Singapore 2026 yang berlangsung 26-27 Agustus lalu di Sands Expo & Convention Centre, Runjian memperkenalkan pengembangan bisnis Token-as-a-Service (TaaS), sebuah model penyediaan kapasitas komputasi yang membantu klien perusahaan mengakses daya komputasi untuk kebutuhan AI secara lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan.

Sebagai Sponsor Platinum di ajang AIMX Singapore 2026, Runjian mengusung tema “Token as a Service: Powering a Smarter ASEAN” untuk memperkenalkan strategi pengembangan bisnis Token di pasar internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Senior Minister of State, Ministry of Digital Development and Information, Singapura, Tan Kiat How turut mengunjungi paviliun pameran Runjian dan melihat berbagai solusi teknologi yang ditampilkan perusahaan.

"Model Token-as-a-Service sangat potensial dalam mendukung adopsi AI di Asia Tenggara. TaaS dapat membantu perusahaan memperoleh akses terhadap kapasitas komputasi secara lebih inklusif dan sesuai kebutuhan sehingga penerapan AI dalam skala besar dapat dilakukan dengan lebih efisien," kata Vice President Runjian Co. Ltd., Athena Zhao.

Ekspansi di pasar ASEAN melanjutkan rekam jejak Runjian di Indonesia yang mencakup proyek pusat data, infrastruktur digital, komunikasi, hingga digitalisasi kawasan industri, salah satunya Morowali Smart Park di Sulawesi Tengah.

Dalam proyek tersebut, Runjian menangani berbagai kebutuhan infrastruktur digital, mulai dari server room, jaringan data, penyimpanan data, transmisi data, gateway, dan monitoring, hingga jaringan kabel dan nirkabel, access control, serta sistem catu daya.

Runjian Indonesia juga menggarap proyek pengembangan pusat data J&T Express di Indonesia dengan menyediakan server, perangkat keamanan jaringan, switch, router, serta dukungan teknis dan operasi pemeliharaan untuk tahap II dan III ekspansi.