Rupiah Ambrol 98 Poin, USD Bertengger di Level Rp 17.916

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis bergerak melemah 98 poin atau 0,55 persen.

Mata uang garuda berada di level Rp 17.916 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.818 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi Purchasing Managers' Index (PMI) AS yang tumbuh kuat.

“Sentimen global masih menjadi faktor utama yang menekan rupiah hari ini,” ujar Amru di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan USD menguat setelah data Flash PMI AS September menunjukkan aktivitas bisnis tumbuh cukup kuat, dengan Composite PMI naik menjadi 58,4 dari 56,0 pada Agustus dan menjadi level tertinggi sejak Juli 2021.

Amru melanjutkan data tersebut menunjukkan momentum ekonomi AS masih solid, sementara tekanan biaya dan inflasi juga masih persisten sehingga ekspektasi terhadap kebijakan The Fed yang relatif ketat tetap terjaga.

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“Kondisi ini dinilai membuat dolar AS dan aset berbasis dolar tetap menarik, sehingga memberikan tekanan terhadap mata uang emerging markets, termasuk rupiah,” ujar Amru.

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