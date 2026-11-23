Rupiah Bergerak Melemah Imbas Sentimen 'Sell Off' Saham Perusahaan AI

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin, bergerak melemah 10 poin atau 0,05 persen. Kurs rupiah berada di level Rp18.280 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.270 per USD. Analis Doo Financial Lukman Leong menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sentimensell offsaham terkaitartificial intelligence(AI). Baca Juga: SCTV SinemArt Mencari Bintang, Jago Akting Bisa Raih Miliaran Rupiah "Rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS di tengah sentimenrisk offglobal olehsell offsaham terkait AI," ungkap Lukman di Jakarta, Senin. Mengutip Xinhua, saham AS anjlok seiring dengan aksi jual yang kian meluas pada saham-saham kecerdasan buatan, yang memukul sektor teknologi. Saham Nvidia jatuh 14,01 persen, melanjutkan tren pelemahan selama enam sesi berturut-turut, menyusul laporan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tengah memeriksa praktik akuntansi perusahaan pembuat cip tersebut. Baca Juga: Pengaruh The Fed Cukup Kuat, Waspadai Pelemahan Rupiah Lebih Dalam Saham ini telah kehilangan lebih dari 40 persen nilainya sejak mencapai puncak pada 6 Oktober. Selain itu, saham Advanced Micro Devices, Micron Technology, dan Broadcom masing-masing turun lebih dari 10 persen seiring meluasnya aksi jual di sektor cip.