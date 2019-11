Rupiah Ditutup Hari Ini Melemah, Masih Dipengaruhi Faktor Eksternal

jpnn.com, JAKARTA - Kurs rupiah ditutup melemah tipis 4 poin atau 0,03 persen menjadi Rp 14.095 per dolar AS. Pelemahan ini masih dipengaruhi faktor eksternal.

"Pelemahan seiring ketidakjelasan kesepakatan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok," kata Direktur PT Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Rabu.

Harapan kemajuan perdagangan hancur semalam oleh peringatan lain dari Presiden AS Donald Trump, lanjut Ibrahim. "Donald mengatakan bahwa ia mungkin akan menaikkan tarif lebih jauh jika pembicaraan gagal."

Ketegangan antara AS dan China meningkat lebih jauh setelah Senat AS mengeluarkan dua RUU terkait Hong Kong yang mendukung para pemrotes di kota itu.

Juru bicara kementerian luar negeri China menyebut, keputusan itu sebagai campur tangan terang-terangan dalam urusan dalam negeri China, dan mengatakan AS menghadapi "konsekuensi negatif" jika itu tetap ada.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat Rp 14.085 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 14.085 per dolar AS hingga Rp 14.091 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu ini menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.097 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.091 per dolar AS. (antara/jpnn)