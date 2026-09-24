Rupiah Hari Ini Anjlok, BI Buka-bukaan soal Faktor Global

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengungkapkan pelemahan rupiah dipengaruhi kebijakan moneter Amerika Serikat.

Investor tengah mengkhawatirkan inflasi global dan outlook fiskal.

Menurut Erwin, kondisi tersebut mendorong yield US Treasury 10 tahun naik hingga 5,11%, yang merupakan level tertinggi sejak 2007.

"Rupiah juga dipengaruhi oleh tekanan akibat ketidakpastian konflik di Timur Tengah," jelas Erwin, Kamis (24/9).

Erwin memaparkan kondisi terkini meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak dunia hingga harga Brent kembali berada di atas USD 100 per barel, yang turut memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

"Dari domestik, tekanan nilai tukar dipengaruhi kebutuhan valas importir menjelang akhir triwulan III dan arus keluar portofolio dari aset emerging markets," kata Erwin.

Namun, Bi memastikan stabilitas nilai tukar sesuai fundamental dan mekanisme pasar berjalan dengan baik.

Penguatan strategi operasi moneter pro-market juga dilakukan secara optimal untuk mengelola struktur suku bunga pasar uang.