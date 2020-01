Rupiah Hari Ini Diprediksi Bergerak Menguat Terdorong Mata Uang Kuat Asia

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah hari ini, Rabu (29/1), diprediksi menguat seiring pergerakan positif dari mata uang kuat regional Asia.

"Pagi ini mata uang kuat Asia yakni dolar Hong Kong dan dolar Singapura dibuka menguat terhadap dolar AS. Kemungkinan rupiah terbawa menguat," kata Kepala Riset Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Rabu.

Pada pukul 10.04 WIB, rupiah bergerak menguat 19 poin atau 0,14 persen menjadi Rp 13.625 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya di level Rp 13.644 per dolar AS.

Lana memperkirakan, rupiah pada hari ini bergerak di kisaran Rp 13.620 per dolar AS hingga Rp 13.650 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan rupiah menguat menjadi Rp 13.634 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp 13.647 per dolar AS.

Dari eksternal, wabah virus corona yang bersumber dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, mulai dikhawatirkan mengganggu perekonomian negara kuat ekonomi tersebut.

Virus tersebut berjangkit pada tahun baru Tiongkok yang mestinya merupakan momentum terbaik ekonomi China.

Penyebaran virus tersebut menimbulkan gangguan di beberapa sektor yaitu transportasi, pembatalan tur, dan penjualan ritel.