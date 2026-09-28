Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat, Bagaimana Proyeksi Besok?

jpnn.com, JAKARTA - Mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini Senin (28/9) ditutup menguat 13 poin pada level Rp 17.902.

Pergerakan nilai tukar ini terjadi di tengah indeks dolar AS yang terpantau menguat pada serta dibayangi berbagai sentimen global dan domestik.

Dari faktor eksternal, Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengungkapkan kondisi nilai tukar rupiah hari ini masih dipegaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah Iran menyatakan tidak akan melunakkan syarat-syaratnya untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Usulan Iran tersebut memungkinkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari sembari negosiasi dilanjutkan, dengan syarat Washington mencabut blokade dan sanksi minyak.

Meskipun Trump menolak syarat tersebut, laporan Axios memperkirakan negosiasi dengan kedua belah pihak akan kembali berlangsung minggu ini dengan Qatar sebagai penengah.

"Menambah kekhawatiran terkait pasokan, pasukan Houthi yang didukung Iran di Yaman juga telah meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi dan kapal-kapal komersial di Laut Merah," begitu keterangan tertulis Ibrahim pada Senin (28/9).

Dari dalam negeri, Ibrahim menyebut faktor yang mempengaruhi yakni harga minyak dunia yang bertahan di atas USD 90 per barel.

Hal ini meningkatkan risiko terhadap perekonomian nasional melalui jalur inflasi, fiskal, dan keseimbangan eksternal.