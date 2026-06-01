Rupiah Hari Ini Menguat, Pengamat Beberkan Pemicunya

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau mengalami penguatan 76 point di level Rp.17.805 pada Senin, (1/6).

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi menjelaskan tren positif ini dipicu kebijakan domestik penerapan regulasi baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Kebijakan tersebut diketahui mewajibkan dana eksportir untuk parkir di Bank Himbara, sebagai upaya memperkuat cadangan devisa.

"Itu adalah tentang masalah penerapan aturan baru DHE, ya, yang harus terparkir di perbankan Himbara, ya," kata Ibrahim dalam pesan suara.

Ibrahim menambahkan sentimen kebijakan DHE memang memberikan pengaruh besar terhadap posisi nilai tukar saat ini.

Namun, dia memprediksi penguatan rupiah ini hanya bersifat sementara, karena faktor ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih bergulir.

Ibrahim menuturkan atensi dunia saat ini sedang tertuju pada pernyataan Donald Trump mengenai nota kesepahaman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Tantangan terbesar dari kesepakatan damai tersebut yakni masalah uranium yang dinilai sangat kritis bagi kedua belah pihak.