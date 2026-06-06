Rupiah & IHSG Kritis, Purbaya Bakal Terbang ke China

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal terbang ke China dan Inggris pada pertengahan Juni 2026 mendatang.

Kunjungan Purbaya ke dua negara tersebut untuk mempromosikan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond kepada para investor.

“Minggu depan saya akan ke China. Tanggal 16 (Juni) ke China untuk promosi Panda Bond,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Setelah dari China, Purbaya akan melanjutkan lawatan ke Inggris untuk bertemu investor dan menyampaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat.

“Untuk meyakinkan bahwa memang pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi yang baik,” ujarnya.

Menurut dia, rangkaian kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas basis investor. Termasuk mendukung strategi diversifikasi sumber pembiayaan negara melalui penerbitan surat utang.

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Sebelumnya, Purbaya menargetkan penerbitan Panda Bond bisa direalisasikan pada Juni 2026.

Dia mengaku telah menerima laporan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto terkait persiapan penerbitan instrumen tersebut.