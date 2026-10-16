Rupiah Jeblok, Saham Ambrol, Investasi Emas Aman? Simak Daftar Harga Logam Mulia!
jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Jumat, bergerak melemah 83 poin atau 0,46 persen.
Kurs rupiah ambruk di level Rp18.021 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.938 per USD.
Di sisi lain, perdagangan kembali dibuka seusai trading halt pertama akibat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,01 persen ke level 5.393,92 pada awal pembukaan bursa.
Perdagangan saham kembali dibuka pada pukul 09.28 WIB setelah sempat mengalami pembekuan sementara (trading halt) selama 30 menit.
Seusai perdagangan dibuka kembali, IHSG terpantau masih berlanjut mengalami penurunan hingga merosot 604,60 poin atau -10,31 persen ke level 5.259,18 pada pukul 10.09 WIB.
Harga emas di laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat pukul 10.30 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.517.000, Rp2.604.000, dan Rp2.541.000 per gram.
Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Harga emas di laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat pukul 10.30 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS
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