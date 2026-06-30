Rupiah Keok Pada Selasa Sore, USD Tembus Rp 17.907

jpnn.com, JAKARTA - Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah kembali melemah karena ketidakpastian pembicaraan perdamaian antara Iran dengan AS.

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa sore, melemah 56 poin atau 0,31 persen menjadi Rp 17.907 per USD dari sebelumnya Rp 17.851 per USD.

“Ketidakpastian mengenai apakah kedua pihak akan bertemu menyoroti kerapuhan kesepakatan 17 Juni untuk menghentikan pertempuran yang telah mengganggu aliran minyak global melalui Selat Hormuz,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan pasar tengah mengamati hasil potensi pembicaraan AS-Iran di Qatar di tengah serangan rudal akhir pekan dari kedua belah pihak, sehingga gencatan senjata tak berlanjut.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan takkan ada pertemuan negosiasi di tingkat manapun dengan pihak Amerika dalam beberapa hari mendatang.

Sentimen lain berasal dari keyakinan yang semakin besar bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga setidaknya sekali tahun ini.

Hal ini terjadi setelah bank sentral menunjukkan sikap hawkish selama pertemuan Juni seiring beberapa pembuat kebijakan terlihat menyerukan kenaikan suku bunga.

Perhatian sekarang beralih ke laporan pasar tenaga kerja AS bulan Juni, dengan rilis Nonfarm Payrolls (NFP) yang akan dirilis pada Kamis (2/7).