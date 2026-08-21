Rupiah Makin Kuat, USD Berada di Level Rp 17.694

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat bergerak menguat 54 poin atau 0,30 persen.

Mata uang garuda berada di level Rp 17.694 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.748 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menilai rupiah menguat setelah memperoleh dukungan dari keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen.

“Kebijakan tersebut tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, sekaligus memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap Amru di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, melihat sentimen global, pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh arah dolar AS dan imbal hasil Treasury.

Dolar AS disebut sempat mengalami tekanan setelah pemerintah AS mengumumkan peningkatan pembelian kembali obligasi jangka panjang.

Namun, tekanan tersebut tidak berlangsung lama karena imbal hasil Treasury kembali meningkat, sementara kekhawatiran mengenai inflasi dan kondisi fiskal AS masih menjadi perhatian investor.

“Risalah Federal Open Market Committee (FOMC) juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara pejabat The Fed mengenai arah suku bunga, sehingga prospek kebijakan moneter AS masih menjadi perhatian pasar,” ungkap Amru.