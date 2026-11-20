jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Jumat (20//11/2026) bergerak melemah 16 poin atau 0,09 persen.

Rupiah berada di level Rp18.270 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.254 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menyatakan kurs rupiah tertekan ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2026 mendatang.

“Indeks dolar AS (DXY) berada di sekitar 103,8, didukung pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang menilai tekanan inflasi AS masih cukup tinggi, sehingga membuka peluang pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut,” ujar Amru, di Jakarta, Jumat.

Selain itu, kata dia lagi, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut mendorong permintaan terhadap dolar AS sebagai aset safe haven.

Kondisi tersebut meningkatkan kehati-hatian investor terhadap aset berisiko dan memberikan tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Melihat sentimen domestik, kata Amru, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen pada 18 November 2026 sebagai langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar dan menjaga inflasi.

Namun, tekanan arus modal keluar pada pasar saham domestik masih menjadi perhatian, meskipun secara keseluruhan aliran modal portofolio masih mencatatkan net inflows (aliran masuk bersih).