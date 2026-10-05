Rupiah Makin Loyo, Pengaruh Harga Minyak Makin Kuat

jpnn.com - JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin, bergerak melemah 21 poin atau 0,12 persen.

Mata uang garuda melemah menjadi Rp17.903 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.882 per USD.

Analis Bank Woori Saudara (BWS) Rully Nova menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi kenaikan harga minyak,yieldobligasi pemerintah AS, hingga indeks dolar AS.

“Harga minyak tembus USD 102 per barel, yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik menjadi 5,26 persen, indeks dolar naik menjadi 101,9 yang disebabkan oleh eskalasi konflik Timur Tengah dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed lebih lanjut,” kata Rully di Jakarta, Senin.

Mengutip Sputnik, gerakan Ansarullah Yaman mengklaim telah menyerang kilang minyak Aramco di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dengan rudal balistik dan pesawat nirawak. Ansarullah mengatakan serangan itu mengenai sasaran dan menimbulkan kebakaran.

Pelaku pasar juga disebut tengah mencermati rilis notulenmeetingFederal Reserve (The Fed) yang telah menaikkan suku bunga 25basis points(bps) dalam pertemuan terakhir Federal Open Market Committee.

Rully menduga notulenmeetingThe Fed kemungkinan akan merilis sikaphawkishdengan rencana kenaikan suku bunga 1-2 kali hingga akhir tahun ini.

Melihat sentimen domestik, lanjutnya, pelaku pasar masihwait and seeterkait rilis data indeks keyakinan konsumen oleh Bank Indonesia (BI).