Rupiah Makin Terpuruk 35 Poin, USD Nyaris Rp 18 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Muhammad Amru Syifa menyatakan sentimen kurs rupiah masih dipengaruhi oleh langkah stabilisasi Bank Indonesia serta perkembangan fundamental ekonomi nasional.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis, bergerak melemah 35 poin atau 0,20 persen.

Rupiah berada di level menjadi Rp17.938 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.903 per USD.

“Penjualan eceran Agustus tumbuh 1,3 persen secara tahunan, meningkat dari 1,1 persen pada Juli, sementara penjualan eceran September diprakirakan tumbuh 1,4 persen,” ucap Amru di Jakarta, Kamis.

Menurut Amru, rilis BI menunjukkan konsumsi domestik masih relatif terjaga.

Kendati demikian, pelaku pasar tetap mencermati perkembangan arus modal asing dan kebutuhan valuta asing yang dapat mempengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran USD di dalam negeri.

Melihat sentimen global, rupiah disebut masih menghadapi tekanan dari penguatan dolar AS setelah inflasi Amerika Serikat pada September 2026 meningkat menjadi 3,7 persen secara tahunan, dibandingkan 3,4 persen pada Agustus.

Kenaikan inflasi tersebut memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama, bahkan membuka kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan.