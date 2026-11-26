jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Kamis sore ditutup melemah 32 poin atau 0,17 persen menjadi Rp18.364 per dolar AS (USD).

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuabi menilai kurs rupiah dipengaruhi oleh usulan tarif hingga 18 persen oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia.

Sebab, kebijakan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi daya saing ekspor nasional.

Jika diberlakukan, tarif tersebut akan membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar AS sehingga berpotensi menekan permintaan.

Sektor manufaktur yang bergantung pada pasar ekspor, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan produk industri lainnya, perlu mewaspadai dampaknya terhadap pesanan dan produksi.

"Kebijakan ini berpotensi menambah tekanan apabila ekspor Indonesia ke AS mengalami penurunan. Berkurangnya penerimaan devisa ekspor dapat memengaruhi pasokan dolar di dalam negeri, ketidakpastian perdagangan mengganggu kepercayaan investor," ujar Ibrahim dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

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Meski demikian, dampak kebijakan tersebut belum tentu langsung terasa karena tarif masih berupa usulan dan proses konsultasi berlangsung hingga 2027.

Pemerintah perlu memperkuat diplomasi perdagangan dengan AS, meningkatkan daya saing industri, serta mencari pasar ekspor alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu negara.