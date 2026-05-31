Rupiah Melemah Jadi Peluang Bagi Pariwisata Domestik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS (USD) menjadi daya tarik wisatawan datang ke Indonesia.

“Iya kami melihat ini (pelemahan rupiah, red) menjadi satu peluang bagi Indonesia bahwa ini akan membuat Indonesia memiliki daya tarik yang lebih bagi wisatawan,” kata Ni Luh Puspa dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026.

Ni Luh Puspa mengatakan dengan kurs rupiah saat ini maka wisatawan akan memilih Indonesia untuk dikunjungi, bahkan untuk berwisata dalam waktu lebih lama.

Menuru dia, untuk memanfaatkan peluang ini, Kementerian Pariwisata sedang menggencarkan promosi agar makin banyak wisatawan datang.

Mereka melakukan misi penjualan dan mengikuti berbagai pameran dengan harapan semakin meningkatkan jumlah kunjungan ke Indonesia.

“Jadi, saya rasa bahwa situasi yang ada ini menjadi suatu peluang bagi Indonesia bahwa Indonesia menjadi memiliki daya tarik yang lebih untuk dikunjungi dengan lama tinggal yang bisa lebih lama begitu dari biasanya, luar biasa,” ujar Ni Luh Puspa.

Dia menyebut jika dilihat lebih jauh, ia mengatakan pelemahan rupiah ini berkaitan dengan dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah.

Namun, selama Januari hingga Maret 2026, Kementerian Pariwisata melihat situasi kepariwisataan masih terjaga dengan jumlah kunjungan yang meningkat dibanding triwulan 2025.