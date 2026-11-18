jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu, bergerak melemah 17 poin atau 0,09 persen.

Adapun rupiah berada di level Rp18.239 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.256 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan rupiah melemah seiring antisipasi pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada hari ini.

"Rupiah hari ini diperkirakan melemah, masih dipengaruhi oleh domestik yakni antisipasi pengumuman suku bunga acuan BI hari ini," ucap Rully di Jakarta, Rabu.

Dia memprediksi BI akan menahan suku bunga di 5,75 persen karena inflasi terkendali dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Meski ada risiko rupiah akan kembali tertekan akibat agresivitas Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga ke depan guna menekan inflasi AS.

Berdasarkan CME FedWatch, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga acuan FFR sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan FOMC Desember.

Berbekal probabilitas mempertahankan FFR di level saat ini sebesar 0 persen, serta peluang kenaikan lanjutan sebesar 25 bps pada pertemuan Januari 2027 mencapai 60,7 persen.