Rupiah Menguat 13 Poin, USD Berada di Level Rp17.900

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menilai penguatan kurs rupiah dipengaruhi pencabutan sanksi AS terhadap bahan bakar minyak (BBM) milik Rusia.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, bergerak menguat 13 poin atau 0,07 persen.

USD berada di level Rp17.900 per dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.91.

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"Presiden AS Donald Trump menyatakan Rusia telah sepakat untuk memasok solar ke pasar global, dan pemerintahannya untuk sementara mencabut sanksi AS terhadap bahan bakar Rusia, sanksi yang sebelumnya diterapkan untuk memutus aliran pendapatan bagi Moskow guna membiayai perang di Ukraina," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pasokan tambahan ini dinilai dapat membantu meredakan ketatnya pasokan di pasar bahan bakar global, sekaligus mengurangi kekhawatiran pasokan yang belakangan ini turut menopang harga minyak mentah.

Namun, lanjutnya, terdapat keraguan besar terkait "gencatan senjata energi" antara Rusia dan Ukraina tersebut, terutama mengingat adanya laporan bahwa Rusia telah menyerang infrastruktur energi Ukraina pasca Trump mengumumkan kesepakatan itu.

Para anggota parlemen AS dari kedua partai menilai kesepakatan Trump dengan Putin tampaknya melanggar undang-undang AS yang melarang impor energi Rusia, kecuali jika Moskow menghentikan agresinya terhadap Ukraina.

Selain itu, kata dia, kekhawatiran mengenai kerentanan infrastruktur energi dan jalur pelayaran di kawasan Teluk tetap menjadi sorotan setelah Ansarullah Yaman menyerang bandara internasional Riyadh pada akhir pekan, serta adanya laporan serangan terhadap kapal tanker di dekat Selat Hormuz.