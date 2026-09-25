Rupiah Menguat Dipengaruhi Geopolitik AS-China

jpnn.com - Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai rupiah menguat karena hubungan antara AS dengan China membaik.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat bergerak menguat 13 poin atau 0,07 persen.

Mata uang garuda berada di level Rp 17.903 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 17.916 per USD.

“Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengonfirmasi Washington dan Beijing sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan mereka hingga 10 Januari 2027,” kata Ibrahim, di Jakarta, Jumat.

Mengutip Anadolu, Bessent menyampaikan China dengan AS memperpanjang peredaan ketegangan ekonomi yang dijadwalkan berakhir pada 10 November, namun kemudian diperpanjang hingga awal bulan depan.

Menkeu AS juga mengisyaratkan kemungkinan adanya pengumuman lebih lanjut dari delegasi China dalam beberapa hari ke depan, seperti kesepakatan untuk membeli lebih banyak produk pertanian AS serta potensi kesepakatan di sektor jasa keuangan.

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Pengumuman ini disampaikan setelah Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng mengadakan pertemuan yang tidak terjadwal sebelumnya pada hari itu di Washington.

Selain itu, AS dengan Iran disebut tengah menjajaki jalan keluar bertahap dari konflik yang mencakup langkah Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan langkah Washington untuk mencabut blokade ekonomi terhadap Iran.