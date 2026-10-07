Rupiah Menguat Tipis Sore Ini, Perlahan tetapi Pasti

jpnn.com, JAKARTA - Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menilai penguatan rupiah Rabu sore (7/10) dipengaruhi cadangan devisa Indonesia.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada penutupan perdagangan Rabu bergerak menguat 12 poin atau 0,07 persen.

USD ditutup di level Rp17.887 dibandingkan penutupan sebelumnya Rp17.899.

“Cadangan devisa tetap kuat di USD146,3 miliar pada September, meski sedikit turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD146,5 miliar,” kata Amru.

Dia menyebutkan posisi tersebut masih setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan.

“Kondisi ini menjadi sentimen positif karena menunjukkan ruang stabilisasi rupiah masih cukup kuat,” ucapnya.

Amru menjelaskan dengan kondisi tersebut, penguatan rupiah hari ini lebih banyak ditopang oleh kombinasi pelemahan dolar AS seiring peningkatan ekspektasi The Fed dapat mengambil sikap lebih dovish dan posisi eksternal Indonesia yang masih terjaga.

Kendati demikian, ruang penguatan tetap berpotensi terbatas karena pasar masih menunggu sinyal dari Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes dan perkembangan kebijakan The Fed.