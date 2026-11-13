Rupiah Menguat Tipis, tetapi USD Masih di Level Rp18.237

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Jumat, bergerak menguat 2 poin atau 0,01 persen.

Mata uang garuda berada di level Rp18.237 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.239 per dolar AS.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan kurs rupiah menghadapi kombinasi tekanan eksternal dan domestik.

Dia menyebut dari domestik, sentimen pasar terbebani oleh meningkatnya ketidakpastian politik menyusul pengumuman pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI sebagaimana isi surat pernyataan berhenti yang diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

“Pada perdagangan hari ini, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp18.200–Rp18.325 per dolar AS,” kata dia.

Kemudian, kata dia, dari sisi eksternal, tekanan berasal dari meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada Desember 2026.

Mengutip Anadolu, Presiden Federal Reserve Dallas, Lorie Logan, mengatakan bahwa bank sentral AS memerlukan setidaknya dua kenaikan suku bunga lagi, masing-masing sebesar seperempat poin persentase, yang mungkin dilakukan dengan laju lebih cepat.