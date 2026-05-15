Rupiah Merosot, Pengamat Tekankan Konsistensi Kebijakan Kunci Kepercayaan Investor
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam melempar kebijakan menyusul nilai tukar rupiah yang terus merosot.
Nur Hidayat menilai perlu adanya konsistensi kebijakan untuk menarik kepercayaan investor, terutama dari global.
Menurut Nur Hidayat, kepercayaan pasar mudah terganggu jika regulasi sering berubah dan kebijakan terlihat reaktif.
Dia menenkankan ketidakpastian kerap kali menjadi masalah yang lebih berbahaya dibanding perlambatan ekonomi.
"Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah," kata Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).
Nur Hidayat menilai pelemahan rupiah hari ini bukan lagi sekadar volatilitas biasa dalam mekanisme floating exchange rate.
Lebih dari itu, merosotnya rupiah menjadi sinyal meningkatnya market anxiety terhadap ketahanan ekonomi nasional.
Langkah pemerintah mengintervensi pasar obligasi dinilai dapat menjadi solusi menopang stabilisasi rupiah.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot, pengamat menekankan konsistensi kebijakan menjadi kunci kepercayaan investor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rupiah Makin Lemah, USD Menembus Angka Rp 17.600
- Herman Deru Dukung Integrasi Tol Menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Investasi Capai Rp 26 Triliun
- Ekonom Ungkap Tantangan Berat Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
- Purbaya Berikan Bukti Ekonomi RI Tumbuh Stabil, Simak!
- Tol Tanjung Carat Mulai Disiapkan, Hutama Karya Gandeng BKPM Perkuat Akses Logistik Sumsel
- Kementerian UMKM Perluas Akses Pembiayaan & Digitalisasi UMKM Kreatif Bali