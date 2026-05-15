Rupiah Merosot, Pengamat Tekankan Konsistensi Kebijakan Kunci Kepercayaan Investor

Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot, pengamat menekankan konsistensi kebijakan menjadi kunci kepercayaan investor. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam melempar kebijakan menyusul nilai tukar rupiah yang terus merosot.

Nur Hidayat menilai perlu adanya konsistensi kebijakan untuk menarik kepercayaan investor, terutama dari global.

Menurut Nur Hidayat, kepercayaan pasar mudah terganggu jika regulasi sering berubah dan kebijakan terlihat reaktif.

Dia menenkankan ketidakpastian kerap kali menjadi masalah yang lebih berbahaya dibanding perlambatan ekonomi.

"Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah," kata Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).

Nur Hidayat menilai pelemahan rupiah hari ini bukan lagi sekadar volatilitas biasa dalam mekanisme floating exchange rate.

Lebih dari itu, merosotnya rupiah menjadi sinyal meningkatnya market anxiety terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Langkah pemerintah mengintervensi pasar obligasi dinilai dapat menjadi solusi menopang stabilisasi rupiah.

