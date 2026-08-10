Rupiah Moncer Senin Pagi, Ternyata Ini Faktor Pendukungnya

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin (10/8) bergerak menguat 87 poin atau 0,49 persen.

Mata uang garuda menjadi Rp 17.810 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.897 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menyatakan penguatan rupiah ditopang cadangan devisa (cadev) Indonesia yang relatif kuat.

"Rupiah masih mendapat dukungan dari kondisi cadangan devisa yang relatif kuat," ucap Amru. di Jakarta, Senin.

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 sebesar USD 145,3 miliar, turun tipis dari USD 145,6 miliar pada bulan sebelumnya.

Namun, level cadangan yang masih tinggi dinilai memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing.

"Penurunan tersebut juga menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah masih perlu diperhatikan," jelas Amru.

Melihat dari sisi global, rupiah mendapat sentimen positif seiring indeks dolar AS berada di 99,6, terendah sejak awal Juni, pascadata pasar tenaga kerja AS yang lebih lemah meningkatkan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter.