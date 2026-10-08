Rupiah Mulai Membaik Ditopang Data Cadagan Devisa

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan ketahanan rupiah didukung oleh posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia September 2026 hanya turun tipis.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak menguat 16 poin atau 0,09 persen.

USD berada di level Rp17.871 dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.887.

“Ketahanan rupiah juga didukung oleh posisi cadangan devisa Indonesia yang hanya turun tipis sebesar USD 0,2 miliar menjadi USD 146,3 miliar pada September 2026, meskipun terjadi net outflow di pasar portofolio,” ucap Josua di Jakarta, Kamis.

Posisi cadangan devisa September 2026 itu, lanjut Josua, dipengaruhi terutama oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia (BI) sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

Lebih lanjut, posisi cadev pada akhir September 2026 setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Rupiah bergerak sideways pada Rabu (7/10) dan mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan mayoritas mata uang Asia.

“Sebagian besar mata uang regional melemah seiring meningkatnya tensi di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak,” kata Josua.