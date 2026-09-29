USD Tembus Rp 18.000, BI Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menginjak level lebih dari Rp 18.000 pada perdagangan Selasa (29/9).

Pergerakan mata uang Indonesia tersebut terpantau menyentuh Rp 18.002 berkisar pukul 07.50 WIB.

Tekanan jual terus berlanjut hingga nilai tukar rupiah melemah ke level Rp 18.023 sampai Rp 18.024 hingga pukul 12.04 WIB.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengungkapkan pelemahan nilai tukar dipengaruhi berlanjutnya kekhawatiran atas tekanan inflasi global.

Faktor pendorong lainnya mencakup risiko fiskal yang sejalan dengan kenaikan harga minyak hingga di atas USD108 per barel.

Lonjakan harga minyak tersebut terjadi di tengah belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz.

Berbagai faktor eksternal tersebut mendorong ekspektasi pasar terhadap pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat lebih lanjut.

Akibatnya, yield US Treasury tenor 10 tahun kembali naik ke level 5,23% yang merupakan level tertinggi sejak tahun 2007.