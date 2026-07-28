Rupiah Terdampak Gonjang-Ganjing BI, USD Tembus Rp 18.009

jpnn.com, JAKARTA - Analis dari Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan rupiah kembali melemah seiring sikap hati-hati pelaku pasar terhadap ajaran kebijakan Bank Indonesia (BI) di bawah Gubernur yang baru.

Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi bergerak melemah 61 poin atau 0,34 persen menjadi Rp 18.070 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 18.009 per USD.

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah pada kisaran di Rp 18 ribu per USD hingga Rp 18.050 per USD,” ucap Rully, di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditetapkan menjadi pejabat sementara Gubernur BI setelah pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya.

Selanjutnya, pemerintah akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Perry Warjiyo secara hormat dari jabatan Gubernur BI. Setelah tahapan administratif tersebut, proses pergantian Gubernur BI memasuki masa transisi sebelum Presiden mengajukan calon Gubernur BI definitif yang baru.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden mengusulkan nama calon Gubernur BI baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selanjutnya, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebelum memberikan persetujuan resmi.

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Setelah disetujui DPR, barulah calon tersebut ditetapkan dan dilantik oleh Presiden sebagai Gubernur BI definitif.

Rully menyebut Gubernur BI yang baru perlu memprioritaskan penguatan kelembagaan/institusi.